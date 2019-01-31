البشير:" تغييير الحكومة والرئيس مابتم بالواتس ولا الفيس"

اعلن الرئيس السوداني عمر البشير، إعادة فتح الحدود الشرقية للسودان مع دولة أريتريا، ممتدحاً عمق واواصر علاقات البلدين والتي قال انها مرتبطة بـ"الدم والتاريخ والجغرافيا"، وان مايجمع الشعبيين الشقيقين اكبر من مايفرق بسبب السياسة.

وكان السودان قد اعلن إغلاق الحدود الشرقية مع اريتريا خلال يناير من العام الماضي بسبب وجود حشود عسكرية علي الجانب الاريتري، الامر الذي نفته اسمرا حينها.



وأرسل البشير خلال مخاطبته، اليوم الخميس، بإستاد البشير الاولمبي في مدينة كسلا، حشداً جماهيرياً، ارسل تحية خاصة الي اريتريا (رئيس وحكومة وشعبا)، وأضاف " هم اخوان واهلنا وحالنا وحالهم واحد، ونعم ممكن السياسية تفرقنا، لكن الذي يجمع بينا اكبر من مايفرقنا".

وجدد بان السبيل الوحيد لتغيير السلطة في السودان هو صناديق الانتخابات والمقررة في 2020، وتابع " تغييير الحكومة والرئيس مابتم بالواتس ولا الفيس بوك بل عبر صناديق الانتخابات".

في اشارة الي الي مطالبات تجمع المهنيين السودانيين بتنحي حكومة البشير من السلطة.



وتشهد السودان منذ الـ19 ديسمبر الماضى احتجاجات وتظاهرات شعبية تطالب برحيل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية لادارة البلاد.

وتعهد البشير بالالتزام باجراء الانتخابات، تاركاً خيار اختيار الرئيس المقبل ونواب البرلمان في المستويات كافة الي الشعب السوداني، وزاد " من يحكم السودان هو قرار بيد الشعب السوداني".

وأبدي الحرص التام علي رعاية والاهتمام بقطاع الشباب والجلوس والحوار والاستماع الي صوتهم، موضحاً انهم مستقبل السودان لذا لابد من مشاورتهم والعمل علي تأمين المستقبل لهم، واضاف" والحوار والاهتمام بالشباب واجب اي مسؤول لو في الحكومة او المجتمع".

وأقر البشير بان الاوضاع التي تمر بها البلاد ليس سهلة، ومضي للقول (لكن ليس مستحيلة)، مشيراً الي وجود اسباب داخلية وخارجية، قاطعاً بقدرة الحكومة علي تجاوز الاوضاع الراهنة، متعهداً بالعمل علي تلبية تطلعات ورغبات السودانيين.

وزاد" الخوف ان اكون زي ما الناس عايزين وعند رغباتكم وتطلعاتكم وامانيكم دي... امانة وانا امام هم كبير في تحقيق الرغبات .. والعهد تقديم كل مانستطع".