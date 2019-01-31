الإسماعيلي المصري يوافق على إعارة ميندوجا للطائي السعودي

اخبار الخليج 365 وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلي على إعارة الكاميروني كريستوفر ميندوجا إلى الطائي السعودي لمدة 6 أشهر. يذكر أن اللاعب قد انضم للدراويش خلال الانتقالات الصيفية الماضية ومن المقرر أن ينتقل إلى صفوف الطائي السعودي خلال الميركاتو الشتوي.

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