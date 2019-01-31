فقط بجنوب السودان.. قبيلة يموت أفرادها لتحيا أبقارهم

تعيش قبيلة "المندارى" على ضفاف نهر النيل شمال العاصمة جوبا، وتعمل برعى قطعان من الأبقار النادرة تسمى "أنكولي واتوسي" لتزن البقرة الوحده 900 كيلو ويصل طولها إلى8 أقدام وتشتهر بقرونها الضخمة، وتسمى بـ "مواشى الملوك" والتى تصل سعرها الى 5000 دولار ومن هنا تظهر أهميتها بالنسبة لهم فهم قد يموتون من أجل حمايتها.
ترجع أهميتها ليس فقط لسعرها لكن كونها مهمه فى العلاج فهم يستخدمون بول الأبقار كمطهر من الامراض، وكنوع من انواع العناية بالبشرة وصباغة الشعر للبرتقالية، كما يستخدمون رماد روث الأبقار بعد إحراقها ويضعونها على أجسادهم حماية لهم من أشعة الشمس الحارقة.
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