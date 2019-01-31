البشير يعلن فتح الحدود مع دولة اريتريا

اعلن الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته لولاية كسلا قبل قليل أعلن فتح الحدود مع دولة اريتريا المجاورة ، وذلك في خطوه مفاجئة حيث قال بأن هذا القرار قد جاء نسبة للعلاقات التاريخية والجغرافية و علاقات الدم بين السودان واريتريا .
ويشهد السودان اليوم احتجاجات تحت اسم ( يوم الزحف نحو القصر الجمهوري) التي دعى لها تجمع المهنيين السودانيين .
ويشهد السودان اليوم احتجاجات تحت اسم ( يوم الزحف نحو القصر الجمهوري) التي دعى لها تجمع المهنيين السودانيين .
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