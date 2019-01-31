رئيس الجمهورية يصل إلى ولاية كسلا

شهاب محمد - الخرطوم - البشير يصل إلى كسلا

وصل رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، صباح يوم الخميس، إلى ولاية كسلا، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، وكان في استقباله في مطار المدينة، والي الولاية آدم جماع، وأعضاء حكومته، والقيادات السياسية والشعبية، وأعيان ورموز المجتمع هناك.

وتجيء زيارة رئيس الجمهورية لولاية كسلا استجابة لدعوة مجلس الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية، لإعلان مساندة ومناصرة رئيس الجمهورية، ودعم برامج حكومة الوفاق الوطني.

وسيخاطب الرئيس البشير جماهير كسلا بإستاد البشير الأولمبي في وقت لاحق، كما سيعقد لقاء مع القيادات والفعاليات السياسية بالولاية.

وأعلنت الأحزاب والقوى السياسية بالولاية وقوفها خلف برامج حكومة الوفاق الوطني، ومساندتها لرئيس الجمهورية كمرشح لانتخابات 2020م.

وثمنت القوى السياسية بالولاية جهود حكومة كسلا بقيادة الوالي آدم جماع، في استتباب الأوضاع بالولاية، ومساعيها الجادة لتوفير الخدمات للمواطنين وتحسين معاش الناس.

ظروف استثنائية

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وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية بالولاية مجذوب أبوموسى، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل يؤكد دعم حزبه لبرامج حكومة الوفاق،ومساندته لبرامج إصلاح أجهزة الدولة ويدعو لضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات التي تحدق بالوطن

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ورحب الأمين العام لحزب مؤتمر البجا، أحمد أونور، بزيارة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للولاية، مبيناً أنها تأتي في إطار تفاعل القيادة السياسية واهتمامها بقضايا ومعاش الناس، فضلاً عن أنها تجيء والبلاد تعيش ظروفاً استثنائية.

وأكد وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية بالولاية مجذوب أبوموسى، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلن دعم حزبه لبرامج حكومة الوفاق، ومساندته لبرامج إصلاح أجهزة الدولة.

ودعا أبوموسى إلى ضرورة الاصطفاف الوطني لمواجهة التحديات التي تحدق بالوطن، مبيناً أن القوى السياسية بولاية كسلا تعمل في تناغم وانسجام من أجل إنفاذ توصيات ومقررات الحوار الوطني.

من جانبه، رحب رئيس حزب الأمة المتحد، عبدالله آدم عباس، وزير التربية والتوجيه، بزيارة الرئيس لولاية كسلا.

وقال إنها تجيء في وقت والبلاد تستشرف مرحلة جديدة في إطار الاستعداد لانتخابات 2020م.