الخدمة المدنية تحمل الوحدات الحكومية مسؤولية تأخر صرف زيادة المرتباتت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حمل مدير دايون شؤون الخدمة المدنية أحمد علي عبد الرحمن الوحدات الحكومية مسؤولية تأخر صرف زيادة المرتبات للعاملين في شهر يناير.

وكشف عن مؤسسات لم يسمها قال إنها لم تسارع في إرسال كشوفاتها للمصادقة عليها حتى الآن، وأن هنالك”70″ وحدة حكومية فقط سلمت الكشوفات الخاصة بها.

وأوضح عبد الرحمن أن الديوان شرع في إصدار الإجراءات المتعلقة بالزيادة من أول يناير بجانب تخصيص غرفة خاصة بها تعمل على مدار 12 ساعة.

وأكّد في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الخميس” أن أي وحدة لم تكمل إجراءات التصديقات لا يمكن إن يتحصل منسوبوها على العلاوة في يناير.

وتابع إن المالية رصدت المبالغ المخصصة للزيادة، لكنها في انتظار التصاديق، وقال عبد الرحمن إن وزارة المالية استفسرت الديوان حول أسباب تأخر الوحدات الحكومية في صرف العلاوة.

آخر لحظة