رئيس الجمهورية يعلن إعادة فتح الحدود مع دولة إريتريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الجمهورية، عمر البشير، يوم الخميس، إعادة فتح الحدود مع إريتريا.

وأمر البشير في خطاب جماهيري من مدينة كسلا شرقي البلاد، بإعادة فتح الحدود مع جارتهم الشرقية بعد شهور من إغلاقها.