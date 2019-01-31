مدرب وطني يدلي بتصريحات مثيرة عن لاعب الهلال مؤمن عصام

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أشاد المدرب الوطني محمد الفاتح حجازي باللاعب الواعد في صفوف نادي الهلال مؤمن عصام ممتدحا الأداء الراقي الذي قدمه في أول ظهور له مع الفريق في مواجهة الأهلي شندي، وقال حجازي أن خطوة منح مؤمن الفرصة للمشاركة أمام الأهلي شندي في البطولة المحلية موفقة من جانب الجهاز الفني، لأنه وعلى الصعيد
الشخصي يعرف قدرات هذا اللاعب الذي دربه إبان فترة عمله في نادي الهلال، وأوضح حجازي أنه من طالب بضم مؤمن من الرديف لتحضيرات الفريق الأول، متوقعا أن يكون هنالك مستقبل كبير للاعب في خانة الإرتكاز بالسودان.
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