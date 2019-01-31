البنك المركزي يتمسك بضرورة استرداد حصائل الصادر

شهاب محمد - الخرطوم - بنك السودان

الخليج 365 :

شدد محافظ بنك السودان المركزي د. “محمد خير الزبير” على أهمية تعزيز إجراءات الصادر لضمان استرداد الحصائل، وطالب المصدرين بضرورة إرفاق إفادة من الجهة المصدرة توضح اعتمادها بواسطة الغرفة القومية للمصدرين .

وقال خلال اجتماعه أمس (الأربعاء) مع غرفة المصدرين بحضور وزير الصناعة ، استمرار المصارف في إكمال إجراءات التصدير بالنسبة للشخصيات الاعتبارية المسجلة (شركات، أسماء أعمال) ، ووجه مديري عموم المصارف بمتابعة عملائهم من المصدرين لضمان استرداد الحصيلة في الوقت المحدد حسب الضوابط ، ولفت قائلاً : إن الحصائل التي ترد بعد الوقت المحدد لاستردادها يتم شراؤها لصالح بنك السودان المركزي بسعر صرف المصرف المعني في تاريخ الاستحقاق، وإضافتها لحساب بنك السودان المركزي، ويتم إدراجها في راجعة بنك السودان المركزي تحت البند (Export proceeds).وفي سياق متصل أعلن المحافظ عن منع تداول مستندات الصادر باليد ، والالتزام بنظام الصادر والوارد إلكترونياً.

من جانبه، كشف وزير الصناعة والتجارة “موسى كرامة” عن إحجام بعض قطاعات الحبوب الزيتية والماشية من البيع نتيجة للمضاربات التي تحدث في السوق ، مؤكداً أن المسجل التجاري قد سجل خلال الفترة الماضية (994) طلب تسجيل بغرض التصدير ، واعداً بتفعيل مركز لتأهيل المصدرين لتعريفهم بإجراءات الصادر وربطهم بالمصارف التي يتعاملون معها ، بالإضافة إلي تفعيل الربط الشبكي بين غرفة المصدرين وبنك السودان وهيئة الجمارك ووزارة التجارة والجهات ذات الصلة لمعرفة المطلوب من كل مؤسسة على حده.