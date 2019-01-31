مثول مهندس اتصالات شاهداً في قضية فيديو المنشية الفاضح

الخرطوم: آيات فضل

كشف مهندس اتصالات بوصفه الشاهد الأخير في قضية محاكمة المتهم باغتصاب فتاة تحت التهديد في الشارع العام بالمنشية بعد انتشار فيديو فاضح للواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، عن أنه يقيم بحي الرياض، مبيناً أن المتهم الأول نهب هاتف والدته و(عقدا) ذهبيا من زوجته يزن (52) غراماً عيار (21)، وكشف عن أن سعر الجرام في شهر أغسطس العام الماضي ألف جنيه، موضحاً أنه في يوم الحادثة كان داخل المنزل، لافتاً إلى أنه أغلق البوابة الخارجية، وعند عودة والدته وزوجته صادفهما شخص يستقل (موتر) نهب هاتف والدته وذهب زوجته، مشيراً إلى أنه سمع صراخا وبكاءً بالخارج وعندما خرج علم بالحادثة.

وفصل قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال “عاطف عبد الله” أمس (الأربعاء) اتهاما خاصا بالشاكية الأخيرة بعد أن تعذر الوصول إليها، بناءً على طلب وكيل أعلى نيابة أمن الدولة “معتصم عبد الله” يلتمس فيه من المحكمة فصل قضية الشاكية الأخيرة وإغلاق قضية الاتهام والاكتفاء بما قدمه من بينات، فأغلقت المحكمة الاتهام وحددت جلسة قادمة لاستجواب المتهمين.

ويواجه (4) أشخاص آخرين الاتهام في القضية بتهمة استلام المال المسروق.