بعد عام على إغلاقها.. البشير يعلن إعادة فتح الحدود مع إريتريا

العربية / أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، إعادة فتح الحدود مع إريتريا بعد عام من إغلاقها.

وقال البشير في كلمة نقلها التلفزيون من ولاية كسلا “أعلن من هنا من كسلا فتح الحدود مع إريتريا، لأنهم إخواننا وأهلنا. السياسة لن تفرقنا”.

وأضاف الرئيس السوداني “قد تفرقنا السياسة ولكن الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، لأن ما بيننا علاقة تاريخ وجغرافيا وعلاقة دم”.

يذكر أن الحدود السودانية مع إريتريا أغلقت منذ عام تقريبا، بعد تقارير عن وصول حشود عسكرية وفصائل مسلحة من إقليم دارفور على الحدود الإريترية.

وعمدت الحكومة السودانية في يناير إلى إرسال قوات كبيرة إلى الحدود الشرقية على الحدود مع إريتريا التي تم إغلاقها، في ظل تخوف الخرطوم من تحركات من قِبل الحركات المسلحة التي كانت تقاتل في دارفور بعبور الحدود إلى السودان وبدء عمل مسلح.

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