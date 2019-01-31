اتحاد بورتسودان يطلب استضافة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

قدم الاتحاد المحلي لكرة القدم في بورتسودان الفائز حديثاً برئاسة الجنرال طه فكي، طلباً إلى الاتحاد السوداني للكرة؛ باستضافة فعاليات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم القادم، والجمعية العمومية للاتحاد، مع التأكيد على التكفل بجميع النفقات المتعلقة بالاستضافة لكل أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لتنعقد في حاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان، هذا وقد تم تقديم الطلب ظهر الأربعاء بواسطة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم في مدينة بورتسودان الأستاذ طه فكي، والسكرتير الأستاذ أبوبكر العريبي، اللذين قدما الطلب كتابةً إلى الدكتور حسن أبوجبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، والذي أشار إلى انعقاد اجتماع آخر ظهر الخميس 31 يناير 2019م، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مكاتب الاتحاد بالخرطوم2، ما بين وفد الاتحاد المحلي لكرة القدم في بورتسودان، وبروفيسور كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعدد من القيادات بالاتحاد في مكتب البروف شداد، من أجل مناقشة الدعوة الكريمة التي تعتبر بادرة طيبة، وتتسق مع نهج الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) في عقد الجمعيات العموميات بمختلف دول الأعضاء من إجراء الحراك الاجتماعي والكروي وتقوية أواصر الارتباط بين أبناء المنظومة الواحدة في أسرة كرة القدم.