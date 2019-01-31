بالفيديو.. حفلات الأعراس السودانية تتحول لهتافات ثورية

أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تحول حفل زواج خارج البلاد لملحمة ثورية، حيث قام الفنان بترديد الشعارات التي يهتف بها شباب التظاهرات، ليشاركه أهل العروسين والمعازيم ويرددوا معه الهتافات وتحول حفل الزواج إلى ثورة.
وبحسب مشاهدة محررة أخبار الخليج 365 وجد الفيديو تفاعلاً وإعجاباً واسعاً عند رواد التواصل الاجتماعي وقال البعض: أن الحراك الثوري بالسودان كان سريع التأثر بكل أبناء الوطن خارج البلاد، وأن الأحداث السياسية والاقتصادية الضاغطة مؤخراً أدت إلى الاهتمام بالسياسة في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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