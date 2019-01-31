توقيف أسباني بتهمة الاحتيال على بروفيسور في مبلغ (15) يورو

تحقق السلطات الأمنية مع أسباني بالتجنس، بتهمة الاحتيال على بروفيسور بالتعليم العالي، وذلك بإقناعه بشراء أسهم لشركة أسبانية وإقامة بدولة أسبانيا .

حيث شرع الشاكي في تكملة الإجراءات بإعطاء المتهم مبلغ (15) يورو وأكتشف مؤخراً أن وعوده كاذبة، فدون بلاغاً بقسم شرطة الخرطوم شمال، التي تابعت إجراءات القبض على المتهم بموجب توجيه من النيابة بعد أن وجهت له تهمة الاحتيال .

وتدخلت السفارة الأسبانية التي حضرت للنيابة للاستفسار حول الأمر، وأخبرتها بأنها شرعت في إجراءات قانونية تخص الحكم المحلي، حيث تم وبحسب صحيفة المجهر الإفراج عنه بالضمانة، مع الاستمرار في إجراءات البلاغ .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)