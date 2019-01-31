“فول ملونق” يمهل البعثات الدبلوماسية (24) ساعة لأخلاء جوبا حفاظاً على أرواحهم

أمهل رئيس هيئة الأركان السابق بالجيش الشعبي الجنرال “وول ملونق أوان” البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية والدبلوماسين والموظفين (24) ساعة لإخلاء حاضرة دولة جنوب السودان جوبا، بجانب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في دولة جنوب السودان حفاظاً على أرواحهم .

وطالب “ملونق أوان” الموظفين بمغادرة مدينة جوبا في مدة إقصاها نهاية الأسبوع الحالي حفاظاً على أرواحهم وأضاف ملونق في بيان تسلمت صحيفة المجهر نسخة منه ممهور بتوقيع القائد الميداني العقيد أول قرنق أجانق إن رئيس جنوب السودان “سلفاكير ميارديت” استعان بـ(3) ألف جندي من دولة يوغندا لحماية جوبا .

وقال “قرنق أجانق” بقاعدة جبل لادو أن قواتهم طالبت الدبلوماسيين والسفارات الأجنبية والوكالات والمنظمات والمواطنين المحليين، وأضاف إن قوات ملونق لا يمكن أن تهزم، وقال أن قواتهم مهتمة بتحقيق مصير المواطنين الجنوبيين والإطاحة بنظام الرئيس “سلفا كير ميارديت” .

وزاد: سلفاكير استعان بـ(3) الأف جندي من دولة يوغندا لحماية جوبا، وأكد “أجانق” أن قواتهم متمركزة في منطقة نيسيتو بقيادة الجنرال “وول قرنق”، وأخرى على طريق منطقة ياي بقيادة الجنرال “قاتويتش ياك” وقوات في جبل لادو بقيادة الجنرال “واني جون” والعميد “دوت أكون” لإغلاق جميع الطرق المؤدية الى العاصمة جوبا .

وقال إن الهجوم عليها سيكون قريباً جداً، وطالب “ملونق أوان” جميع الجنرالات بالجيش الشعبي الموالين بضرورة الاستعداد لبدء العمليات والهجوم على جوبا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)