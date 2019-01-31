كل أهداف الأربعاء.. تعادل ليفربول وفوز برشلونة وخسارة يوفنتوس وتشيلسى

اخبار الخليج 365 شهد أمس الأربعاء العديد من الاهداف الرائعة فى الملاعب العالمية، لعل أبرزها مباريات الدوري الانجليزي، وفوز فريق برشلونة على إشبيلية بنتيجة 6-1 فى ربع نهائي كأس اسبانيا، وخسارة روما التاريخية أمام فيورنتينا 7-1 في كأس إيطاليا.

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