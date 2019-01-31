مارك زوكربيرج: 2.7 مليار شخص يستخدم فيس بوك وماسنجر وواتس آب شهريًا

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لفيس بوك، النتائج الفصلية للربع الأول من عام2019، مؤكدا أن نحو 2.7 مليار شخص يستخدمون فيس بوك وإنستجرام وماسنجر وواتس آب شهرياً، بينما يستخدم 2 مليار شخص واحداً من خدمات فيس بوك يوميا.
وقال زوكربيرج، فى منشور على صفحته الرسمية بالشبكة الاجتماعية، "لقد غيّرنا بشكل أساسى الطريقة التى ندير بها شركتنا للتركيز على أكبر المشكلات الاجتماعية وأحرزنا تقدمًا كبيرًا، كما أننا نستثمر المزيد لبناء طرق جديدة وملهمة للأشخاص للتواصل وبناء المجتمع".
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