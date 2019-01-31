إيرماتوف يدير نهائى كأس آسيا بين قطر واليابان

أعلن الاتحاد الآسيوى لكرة القدم أن الحكم رفشان إيرماتوف، القادم من أوزبكستان، سيدير نهائى كأس آسيا بين قطر واليابان غدا الجمعة.

وقال الاتحاد الآسيوى، فى بيان اليوم الخميس، إن إيرماتوف البالغ عمره 41 عاماً يعد على نطاق واسع من أفضل حكام العالم وسيدير المباراة النهائية لهذه المسابقة القارية للمرة الثانية.

وأضاف أن إيرماتوف، الذى أدار نهائى كأس آسيا 2011 بين اليابان وأستراليا فى قطر، يملك الرقم القياسى فى قيادة 11 مباراة فى نهائيات كأس العالم منذ ظهوره الأول فى 2010.

وفاز إيرماتوف بجائزة أفضل حكم آسيوي خمس مرات كما أدار نهائي دوري أبطال آسيا خمس مرات خلال مسيرته الرائعة.