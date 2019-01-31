اخبار الخليج 365..
هاجم ماوريتسيو سارى، مدرب تشيلسى، لاعبيه بعد الهزيمة الثانية على التوالي فى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، وكرر مزاعمه بشأن أنه لا يستطيع تحفيزهم عقب الهزيمة الثقيلة 4-صفر أمام بورنموث ليخرج من المربع الذهبى.
وسيطر فريقه، فى أول ظهور لجونزالو هيجوين فى الدورى قبل أن يخرج في الشوط الثانى، على الشوط الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر ساري ينتقد نجوم تشيلسي بعد رباعية بورنموث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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