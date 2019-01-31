هيئة علماء السودان : الامتناع عن اسعاف المرض بالمستشفيات حرام

حرمت هيئة علماء السودان(دائرة الفتوى ) الامتناع عن اسعاف من هو في حاجة للعلاج بالمستشفيات ومن وحبت عليه مواساة غيره بطعام او شراب او دواء او خيط لخياطة جرح.

واوضحت الهيئة في ردها على طلب فتوى تقدم به احد المواطنين حول جواز اضراب الطبيب عن علاج المريض الذي يموت بسبب عدم تلقيه العلاج بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية اوضحت ان المسؤولية تقع كاملة على من يمتنع عن فعل ما يجيب عليه ولا تقل مسؤوليته عن مسؤولية من يباشر فعلا من افعال التعدي الموجبة للعقوبة والضمان.