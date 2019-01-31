تقدمت مجموعة من ضباط جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة الى نيابة امن الدولة ضد منتهكي خصوصياتهم وصفحات اسفيرية اساءت لهم امس ووفقا للعريضة فان الضباط يرون ان مجموعة من الاشخاص المتورطين وجهوا اليهم اساءة وتعليقات صادمة على صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة

وحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم فان نيابة أمن الدولة قيدت بلاغات وباشرت تحرياتها حول صفحات على فيسبوك وعدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وستتم ملاحقتهم بالداخل والخارج.

وكان مجموعة من ضباط جهاز الأمن قد تم نشر صور لهم على صفحات الفيسبوك والاساءة اليهم وتم وصف منازلهم وكتابة ارقام هواتفهم بجانب الادلاء بمعلومات كاذبة عنهم.

اضافة الى تلقيهم تهديدات واساءت بالغة طالت اسرهم واشانت سمعة عدد منهم.

كانت هذه تفاصيل خبر ضباط بالامن يقيدون بلاغات ضد صفحات اسفيرية وعدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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