مدرب الاشانتي يختار 18 لاعباً لرحلة أم درمان

السودان اليوم :

اختار شارلز اكونور المدير الفني لفريق اشانتي كوكوتو الغاني 18 لاعباً فقط لمواجهة الهلال الأحد المقبل في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية وهم: فيليكس عنان ومونتاري تاجو (حارسا مرمى)، المدافعون: وهاب آدمز، آموس فريمبونج، أوغسطين سيفا، عبد إسماعيل جانيو، وإيفانز أوسووإيمانويل أجيمان باو.. لاعبو الوسط: ريتشارد سينانو، كوامي بونسو، عمر باسيرو، ماكسويل باكو، إيمانويل جيامفي، الأمير أكوا وستيفن نياركو: المهاجمون: عوبيد أوسو ، عبد الفتاح وسني يعقوب.

وستصل بعثة اشانتي فجر بعد غد الجمعة للخرطوم عبر الخطوط الأثيوبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع السودان اليوم