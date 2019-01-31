مدرب الاشانتي يختار 18 لاعباً لرحلة أم درمان

السودان اليوم :
اختار شارلز اكونور المدير الفني لفريق اشانتي كوكوتو الغاني 18 لاعباً فقط لمواجهة الهلال الأحد المقبل في الجولة الأولى لمجموعات الكونفدرالية وهم: فيليكس عنان ومونتاري تاجو (حارسا مرمى)، المدافعون: وهاب آدمز، آموس فريمبونج، أوغسطين سيفا، عبد إسماعيل جانيو، وإيفانز أوسووإيمانويل أجيمان باو.. لاعبو الوسط: ريتشارد سينانو، كوامي بونسو، عمر باسيرو، ماكسويل باكو، إيمانويل جيامفي، الأمير أكوا وستيفن نياركو: المهاجمون: عوبيد أوسو ، عبد الفتاح وسني يعقوب.
وستصل بعثة اشانتي فجر بعد غد الجمعة للخرطوم عبر الخطوط الأثيوبية.
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