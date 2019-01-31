البنوك تتسلم الفئات الجديدة من (100 ) و ( 200) جنيه

أعلن بنك السودان المركزي تسلم المصارف التجارية للفئات الجديدة (100 ، 200) جنيه أمس ( الأربعاء)، وكشف محافظ بنك السودان، د.”محمد خير الزبير” لدى لقائه مديري عموم المصارف التجارية العاملة بالبلاد، عن وجود خطة أخرى لتغذية الصرافات الآلية تغذية شاملة داخل وخارج ولاية الخرطوم، وأكد عمل البنك على تغطية الأجور والمرتبات بالكامل، مشيراً إلى خطة البنك المركزي لمعالجة مشكلة النقص في الأوراق النقدية ووجه المصارف بالتعاون مع بنك السودان المركزي بغرض إنفاذ هذه الخطة.من جانبه طالب رئيس اتحاد المصارف السوداني “عباس عبد الله عباس” مديري عموم المصارف التجارية بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي لإنفاذ خطته الرامية لإعادة الثقة في النظام المصرفي.وأقرت الحكومة السودانية العام الماضي، بتحجيم الكتلة النقدية بالمصارف بهدف السيطرة على أسعار صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية. صحيفة المجهر السياسي يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع النيلين

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