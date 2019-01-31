قرعة (الشان) تضع السودان في مواجهة تنزانيا

السودان اليوم :

أوقعت قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين التي تستضيفها أثيوبيا 2020 التي أجريت أمس الأربعاء منتخب السودان أمام تنزانيا وضمت القرعة 47 منتخباً، يتأهل منهم 15 بالإضافة إلى أثيوبيا البلد المضيف.

وأقر الكاف نظاماً على حسب المناطق في القارة للمنتخبات المتأهلة وفق المسارات، حيث ستحصل المنطقة الشمالية على فرصة منتخبين، والغربية مثلها، والغربية (ب) ثلاثة منتخبات، ومثلها للمنطقة الوسطى، وفرصتين للمنطقة الشرقية الوسطى إضافة لإثيوبيا البلد المضيف، وثلاث منتخبات من المنطقة الجنوبية. ويواجه منتخب السودان حال تأهله على حساب تنزانيا، الفائز من مواجهتي كينيا وبورندي من أجل الوصول إلى النهائيات.

ولم يتم الكشف عن موعد المباريات حيث اكتفى الاتحاد الأفريقي بالإعلان عن تحديد التواريخ لاحقاً.

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