مصرع اثنين من البحارة غرقاً ببورتسودان

لقى اثنان من البحارة مصرعهما غرقاً بالبحر الأحمر، فيما نجا ثلاثة آخرين عقب اصطدام القارب الذي يقلهما بصخرة داخل المياه بالقرب من ميناء بشائر. وكشف صلاح ابراهيم الأمين العام لاتحاد البحارة حسب صحيفة التيار عن وفاة البحارين عوض الله عبد الرحمن محمد أحمد وبحر الدين محمد عبد الله صالح عقب غرق القارب الذي كانا يستقلانه برفقة ثلاثة آخرين أنقذتهم باخرة بالقرب من موقع الحادث، وقال ابراهيم إن البحارة كانوا على متن قارب صيد في طريق عودتهم إلى باخرتهم التي تقف خارج الميناء بسبب حجزها لدواع قانونية، مبيناً أن البحارة كانوا في زيارة إلى أهلهم بمدينة بورتسودان، وحمل الأمين العام لاتحاد البحارة هيئة الموانئ البحرية المسؤولية. وقال إنها ظلت تتعامل مع هذه الحوادث بضعف في التحريات، موضحاً متابعة اتحادهم مع الجهات المختصة للوصول إلى الحقائق كاملة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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