تحصلت صحيفة على مستندات رسمية تؤكد امتلاك موظفة سابقة لـ (78) دكاناً في أماكن مهمة بالسوق الشعبي، وبعد إجراء الاتصال بها للتأكد من صحة المستندات قامت بتهديد محرر الصحيفة. وبحسب صحيفة التيار ووجهت الموظفة إساءات بالغة للصحفي، مهددة إياه بمصير مجهول بقولها: ” انت بتفتش وراي وبتحفر عندك قصد معاي، الله يقتلك وان شاء الله تصدمك عربية”، ورددت بنبرة تهديد بقولها: ” الليلة انت حتشوف إني حأعمل شنو”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بعد الكشف عن امتلاكها (78) دكاناً .. موظفة تهدد صحفياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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