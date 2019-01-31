تعرض سيدة أعمال لعملية احتيال بقيمة (8) مليار جنيه

تمكنت مباحث قسم شرطة الرياض من توقيف (4) متهمين استطاعوا خداع سيدة أعمال، والاحتيال عليها بالاستيلاء على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بـ(8) مليار جنيه، بالإضافة الى مبلغ نقدي يقدر بألفي دولار .

وكانت الشاكية وبحسب روايتها التي ذكرتها للشرطة أنها فقدت مصوغات ذهبية بضاحية المنشية أثناء سفرها خارج البلاد، وأنها لجأت للمتهم الأول، والذي زعم بوجود شيخ سوف يساعدها في استرداد المسروقات، وأن الشيخ طلب منها جلب كرتونة فارغة ومصوغات ذهبية ومبلغ (20) ألف دولار .

وأوضحت أنها استطاعت توفير ألفين دولار، وبعض الاحتياجات لقراءة الطلاسم عليها عن طريق الدجل والشعوذة داخل غرفة فارغة، وأشارت الى أنها فقدت الاتصال مع الشيخ، ما دفعها الى اللجوء لقسم الشرطة وتدوين بلاغ في مواجهة الشيخ وأعوانه .

واستجابت شرطة قسم الرياض للبلاغ وكونت تيماً من مباحث القسم بقيادة الملازم شرطة عمر آدم محمد لجمع المعلومات والتقصي، حيث تم القبض على المتهم الأول، وبالتحري معه أرشد على بقية المتهمين الذين تم القبض عليهم بالقرب مول عفراء، بمنطقة العمارات يترأسهم أحد معتادي جرائم الدجل والشعوذة كان يشغل مهنة السائق في عملية الاحتيال .

وبحسب صحيفة آخر لحظة تم ضبط سلسل ذهب زنة 250 جرام+ (65) ألف جنيه، إضافة لـ(3600) دولار تم تحويلها من خلال بيعهم للمسروقات، كما تم القبض على المتهم الخامس مستلم المال المسروق بمنطقة السوق الشعبي، وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)