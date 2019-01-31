رسمياً .. المركزي يسلم البنوك الفئات النقدية الجديدة

أعلن بنك السودان المركزي، تسلم المصارف التجارية للفئتين الجديدتين (100 و200) جنيه أمس الأربعاء.

وكشف محافظ بنك السودان د. محمد خير الزبير، لدى لقائه مديري عموم المصارف التجارية العاملة بالبلاد، عن وجود خطة أخرى لتغذية الصرافات الآلية تغذية شاملة داخل وخارج ولاية الخرطوم، وأكد عمل البنك على تغطية الأجور والمرتبات بالكامل، مشيراً إلى خطة البنك المركزي لمعالجة مشكلة النقص في الأوراق النقدية، ووجه، المصارف بالتعاون مع بنك السودان المركزي بغرض إنفاذ هذه الخطة.

من جانبه، طالب رئيس اتحاد المصارف السوداني عباس عبد الله مديري عموم المصارف التجارية للتعاون والتنسيق مع البنك المركزي لإنفاذ خطته الرامية لإعادة الثقة في النظام المصرفي بحسب صحيفة التيار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)