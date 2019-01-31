“علماء السودان” : الامتناع عن إسعاف المرضى في المستشفيات حرام شرعاً

أكدت هيئة علماء السودان، (دائرة الفتوى) أنه يحرم الامتناع عن إسعاف من هو في حاجة للعلاج بالمستشفيات، ومن وجبت عليه مواساة غيره بطعام أو شراب أو دواء أو خيط لخياطة جرح .

وأوضحت الهيئة في ردها على طلب فتوى تقدم بها أحد المواطنين حول (جواز إضراب الطبيب عن علاج المريض الذي قد يموت بسبب عدم تلقيه العلاج) والذي تحصل عليه (smc)، أن المسؤولية تقع كاملة على من يمتنع عن فعل ما يجب عليه، ولا تقل مسؤوليته عن مسؤولية من يباشر فعلاً من أفعال التعدي الموجبة للعقوبة والضمان .

وأشارت الفتوى إلى أن الامتناع عن إسعاف صاحب الحاجة تأولاً حتى مات “فإنه يضمن دينه على عاقلته” في الإشارة إلى الدية، ” وإن كان متعمداً قتل به”، واستندت الفتوى على رأي الفقهاء من قواعد الفقه المعروفة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)