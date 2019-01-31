مصادر تكشف ملابسات تأخر صرف زيادة المرتبات

حمل مدير ديوان شؤون الخدمة المدنية أحمد علي عبدالرحمن الوحدات الحكومية مسؤولية تأخر صرف زيادة المرتبات للعاملين في شهر يناير .

وكشف عن مؤسسات لم يسمها قال إنها لم تسارع في إرسال كشوفاتها للمصادقة عليها حتى الآن، وأن هنالك (70) وحدة حكومية فقط سلمت الكشوفات الخاصة بها، وأوضح عبدالرحمن أن الديوان شرع في إصدار الإجراءات المتعلقة بالزيادة من أول يناير، بجانب تخصيص غرفة خاصة بها تعمل على مدار 12 ساعة .

وأكد علي في حديثه أن أي وحدة لم تكمل إجراءات التصديقات لا يمكن إن يتحصل منسوبوها على العلاوة في يناير، وتابع إن المالية رصدت المبالغ المخصصة للزيادة، لكنها في انتظار التصاديق .

وقال عبدالرحمن وبحسب صحيفة آخر لحظة إن وزارة المالية استفسرت الديوان حول أسباب تأخر الوحدات الحكومية في صرف العلاوة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)