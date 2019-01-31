تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصدى : المريخ والمولودية في سهرة كروية بالجزائر الليلة الزلفاني يستبعد تأثر بمفاوضات المولودية ويراهن عليه لحسم اللقاء مدرب المولودية يحث اللاعبين على تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتفادي المجهول في أم درمان صحيفة قوون المقدمة الهجومية سلاح الزعفوري لاجتياح الشباك الغانية موقف يعود بقوة … بوي داخل المعسكر وخارج الحسابات .. وبعثة الأشانتي تصل فجر الغد الهلال يفقد جهود الطوربيد أمام القنافد .. ولجنة عليا للمباراة الأفريقية برئاسة الأمين العام المريخ يواجه تحدي المولودية في البطولة العربية التبلدي يضيف موقفة ويتعادل مع الوادي .. وبورتسودان تطلب استضافة جمعية الاتحاد العام الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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