تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * الجيش: لن نسمح بسقوط الدولة السودانية * المركزي يسلم المصارف الأوراق النقدية فئة الـ(100) و(200) صحيفة الإنتباهة * قوش: (5) جيوش تنتظر للتقدم نحو الخرطوم * البشير: هناك متمرسون لا بد من إزالتهم * ضباط يقيدون بلاغات ضد صفحات إسفيرية صحيفة السوداني * البشير: بدأنا نعبر الأزمة الحالية * قوش: خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر للتقدم نحو الخرطوم * تلميذة تصاب بحالة هستيرية داخل المحكمة بعد رؤية معلمها صحيفة آخر لحظة * البشير يتوعد بمعاقبة وإزاحة معارضي الإصلاحات الاقتصادية * قوش: (5) جيوش تنتظر ساعة الصفر لتتقدم نحو الخرطوم * الجيش: لن نسلم البلاد ل(الشذاذ الآفاق) ولن نفرط في الرئيس صحيفة المجهر * القوات المسلحة: لن نسلم البلاد لشذاذ الآفاق ووكلاء المنظمات المشبوهة * البنوك تتسلم الفئات الجديدة (100) و(200) جنيه صحيفة التيار * (التيار) تنقل تفاصيل حادث مؤلم أدى لمصرع بحارين * القضارف .. تعثر مشروع المياه وشركات تشرع في فسخ تعاقداتها * محكمة حالقي الرؤوس تخاطب جهات نظامية لتسليم المتهمين * والي نهر النيل يعلن إطلاق سراح (200) معتقل في التظاهرات صحيفة اليوم التالي * الجيش: لن نسلم البلاد لعملاء المنظمات المشبوهة وشذاذ الآفاق * المركزي يسلكم البنوك فئتي مائة ومائتي جنيه لتداولها رسمياً * “علماء السودان”: الامتناع عن إسعاف المرضى في المستشفيات حرام شرعاً صحيفة الدار * تفاصيل جديدة حول مقتل رجل الأعمال محمد حاج الطيب بشرق النيل * بالصورة والقلم: شاب يقتل ثلاثة أشخاص والشرطة تلقي القبض عليه * جلسة جديدة ساخنة في محاكمة المتهم بفيديو المنشية الفاضح * اليوم النطق بالحكم على المتهم الذي تم إحضاره من الإمارات في قضية العسيلات * ضبط دفار دقيق مدعوم ومعتمد الخرطوم يقف على الإنجاز * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحانا اللغة العربية للأساس وامتحان الأحياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 31 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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