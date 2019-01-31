كبر يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية للرئيس التشاد

سلم نائب رئيس الجمهورية عثمان محمد يوسف كبر رسالة خطية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للرئيس التشادي ادريس دبي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث نائب رئيس الجمهورية لدي لقائه يوم أمس الرئيس التشادي بالعاصمة انجمينا سبل تعزيز العلاقات وتطوير التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وأحكام التنسيق دوليا واقليميا.

واوضح وزير الدولة بالخارجية أسامة فيصل في تصريح صحفي أن اللقاء جاء في إطار زيارة نائب رئيس الجمهورية لدولة تشاد وضمن جهود البلدين لدفع علاقاتهما الي الامام لمصلحة الشعبين الشقيقين.

وأبان أن الوفد الوزاري المرافق لنائب رئيس الجمهورية التقي بنظرائه من الجانب التشادي وبحثو التعاون في عدد من المجالات وسبل تنفيذ الاتفاقات ألموقعة بين البلدين.

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