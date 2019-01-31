أبرز عناوين الصحف الرياضية الخميس 31 يناير

صحيفة الجوهرة الرياضية – .استعدادا لنزول منافسه الغانى بالاحد ، “الهلال” يناور بجدية لملحمة الاشانتى الافريقيه -الازرق يستعيد خدمات الرباعى ، القائد بوى ينتظم بالمعسكر، والتشخيص يؤكد سلامة “امبومبو” -الأمين العام للهلال : الاجواء مهئية للانتصار ، اكملنا إجراءت رحلة زامبيا ..وبعثة “كوتوكو ” تصل فجر الجمعه -المريخ فى مهمه انتحاريه امام المولوديه ..كاف يكشف موعد تطبيق)الفار(..وقرعة الشان تضع السودان أمام تنزانيا -نجم الهلال موفق يعود بقوة ويتدرب بشهيه -مدير الكره يؤكد غياب الضي امام الاشانتى -تدرب بعيدا عن اعين الانصار الهلال” يتدرب بحماس وجديه لمواجهة الاشانتى الافريقيه -الرجاء يتعاقد مع الفرنسى “كارتيرون” -مراقبين اثيوبي وارترى لمباراة الهلال -الزعفورى يختار ٢٥ لاعبا لموقعه الاحد ..اللجنه المنظمه لمباراة الهلال والاشانتى تجتمع ظهرا ..بعثة الاشانتى تصل فجر الجمعه صحيفة الصدى المريخ والمولودية في سهرة كروية بالجزائر الليلة الزلفاني يستبعد تأثر الغربال بمفاوضات المولودية ويراهن عليه لحسم اللقاء مدرب المولودية يحث اللاعبين على تسجيل أكبر عدد من الأهداف لتفادي المجهول في ام درمان المريخ يصطدم بثاني نادي جزائري في طريق النهائي الحلم بأبو ظبي صحيفة المشاهد الهلال يواصل التدريبات والزعفوري يطالب بالانضباط والاداء الجاد قائد الهلال يتابع المران وينضم لمعسكر الإعداد لمواجهة كوتوكو حسين الجريف ينضم لقائمة المرضى ويسقط بالتهاب مفاجئ.. !! اللجنة الاستشارية تتابع المران.. تساند اللاعبين وتطالب بالانتصارات الطريفي الصديق اقوى المرشحين لرئاسة القطاع الرياضي بالهلال مدير الكرة بالاشانتي يستفسر عن المسافة بين امدرمان والخرطوم اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال والاشانتي تجتمع اليوم كوامي: رحلة الاشانتي الى السودان تكلف النادي 58000 دولار زيسكو يفوز في الدوري الزامبي ونكانا يخرج بالتعادل تشكيلة الاشانتي كوتوكو امام الهلال تضم ’’8’’ مسلمين موقع الكاف: كوتوكو يسعى للتخلص من شبح أم درمان مدرب الأشانتي: نخوض مباراة الهلال بدون أي ضغوط الاشانتي يصطحب 18 لاعبا لمواجهة الهـلال ويستعيد مدافعه نجم الهلال الشاب موفّق يسابق الزمن للحاق مباراة كوتوكو الوحدة الطبيّة تخضع ثلاثي الهلال لفحوصات دقيقة قرعة تصفيات “الشان” تضع صقور الجديان في مواجهة تنزانيا المريخ في مواجهة انتحارية امام المولودية في البطولة العربية الزلفاني: نفتقد جهود لاعبين مؤثرين ولم أصرح بأفضلية الجزائري عربيا مدرب المولودية: أعرف نقاط ضعف وقوة المريخ جيداً وسنلعب عليها غدا مولودية الجزائر يستعيد جهود بن دبكة أمام المريخ غدا هلال التبلدي وحي الوادي يتعادلان سلبياً باستاد نيالا شداد ومحمد الشيخ يطمئنا على عبد المنعم عبد العال بمدني تعادل الاتحاد والنضال النهود في ودمدني بالدوري الوسيط أبوجبل: لم نتسلم أي خطاب من اتحاد الجنوب حتى الان انعقاد عمومية اتحاد كريمة.. بعشر رئيسا.. والشاعر نائبا اول اتحاد بورتسودان يطلب إستضافة عمومية الاتحاد العام إجتماع مهم بين شداد وطه فكي رئيس اتحاد بورتسودان ظهر اليوم مصطفي أحمد مختار يكتب في ’’بالانرنت’’: لماذا الإصرار علي هذا الزعفوري؟

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