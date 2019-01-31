توقيف عصابة استولت على مبالغ مليارية من سيدة أعمال

أوقفت شرطة مباحث قسم شرطة الرياض، عصابة مكونة من (4) متهمين، خدعت سيدة أعمال بضاحية المنشية، واستولت على مصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ(8) مليارات جنيه، ومبلغ نقدي يقدر بـ(2) ألف دولار عن طريق الدجل والشعوذة.

في وقت سابق دونت الشاكية بلاغاً أوضحت فيه أنها فقدت مصوغات ذهبية من الخزنة الداخلية للمنزل أثناء سفرها خارج البلاد، وأكدت سيدة الأعمال للشرطة أنها لجأت إلى المتهم الأول الذي أخبرها بوجود شيخ سيساعدها في الوصول للمفقودات في أسرع وقت، وقالت السيدة للشرطة إنها ذهبت برفقة المتهم إلى الشيخ الذي طالبها بدوره بحاجته لكرتونة فارغة ومصوغات ذهبية ومبلغ (20) ألف دولار، استطاعت الشاكية توفير(2) ألف دولار منها وبعض الاحتياجات لقراءة الطلاسم عليها عن طريق الدجل والشعوذة داخل غرفة فارغة، ومن ثم فقدت الاتصال مع الشيخ المزعوم، ودونت بلاغاً في مواجهة الشيخ وأعوانه، وفور ورود البلاغ لقسم شرطة الرياض، تم تكوين فريق من مباحث القسم بقيادة الملازم شرطة “عمر آدم محمد” لجمع المعلومات والتقصي، حيث تم إلقاء القبض على المتهم الأول وبالتحري معه أرشد على بقية المتهمين الذين تم القبض عليهم بالقرب من مول عفراء وبكافيه بمنطقة العمارات، يترأسهم أحد معتادي جرائم الدجل والشعوذة كان يشغل مهنة السائق في عملية الاحتيال، وتم ضبط سلسل ذهب زنة (250) جراماً + (65) ألف جنيه، إضافة لـ(3600) دولار تم تحويلها من خلال بيعهم للمسروقات، كما تم القبض على المتهم الخامس مستلم المال المسروق بمنطقة السوق الشعبي، وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهة المتهمين توطئة لتقديمهم للمحاكمة.