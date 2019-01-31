رئيس قسم الأخبار والشؤون السياسية بصحيفة مصادر يتعرّض لمحاولة اختطاف بالخرطوم

رئيس قسم الأخبار والشؤون السياسية بصحيفة (مصادر) الطيب ابراهيم عن تعرضه لمحاولة اختطاف أثناء عودته من الصحيفة إلى منزله مساء امس.

ولفت ابراهيم في صفحته على موقع فيسبوك، إلى أن مجموعة تستغل عربة دبل كاب بدون لوحات حاولت سحبه إلى داخل العربة، لكنه قاومهم.

وروى الطيب الذي عُرف عنه نقده اللاذع للنظام الحادثة قائلاً: امس في حدود الساعة ٩ ونص مساء غرب شارع القيادة شرق مسجد الجيش وشمال تقاطع السيد عبدالرحمن مع القوات المسلحة، كنت اسير في الاتجاه المؤدي الي نفقة بري، فجاة رأيت عربة بوكس دبل كاب تسير نحوي بسرعة مجنونة وعندما وصلتني واصبحت في محازاتي تماما ابطأت سرعتها فقام احدهم بفتح الباب وحاول جري الي الداخل فعل ذلك دون ان تتوقف العربة بشكل كامل. لحظتها كنت اتحدث بالتلفون واحمل شنطة في ظهري، وبسبب ان العربة لم تتوقف بشكل كلي فشل من بداخل العربة في جري الي الداخل.. ترنحت من اثر الجرة وعندما تعدتني السيارة اهتممت بمعرفة رقم لوحتها لكنني اكتشفت انها بدون لوحات، استعدت انفاسي وهممت بمواصلة سيري في اتجاه نفق بري، تفاجات بعربة كليك بيضاء ترجاني صاحبها ان اركب معه كي يوصلني ولم ينس تخويفي ان العربة التي حاولت اختطافي افراد امن.. قلت لصاحب الكليك شكرا انت تسير في اتجاه السيد عبدالرحمن وانا ماشي نفق بري،اندهشت من الحاحه.. حتي ذلك الوقت كان صوت فرامل العربة الاولي وشتمي لهم، احدث جلبة دفعت عساكر البوابة في القيادة للانتباه، وعندها تحرك صاحب الكلك مع اقتراب عسكري عابر للشارع.

مالذي يحدث فعلا؟.. هل نحن في دولة مافيا بمعني الكلمة؟ ..لم يعد الانسان امنا حتي في وطنه؟.