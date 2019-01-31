إﻋﻼن ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻗﻮ ى المجتمع السوداني

اﻋﻼن ﺗﻀﺎﻣﻦ ﻗﻮ ى المجتمع السوداني (اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ) Solidarity of Sudanese Civil Forces (Solidarity)

المجد والخلود لشهداء ثورة ديسمبر العظيمة ولكل الشهداء الذين ظلوا يقدمون أرواحهم فداءً للشعب السوداني من الحرية والكرامة والعدالة والعيش الكريم، ورفضاً لحياة الأستعباد والذل اتي مارسها نظام الأنقاذ طوال الثلاثين عاماً من عمره المقيت.

اﻟﺘﺤﻴﺔ واﻟﺘﺠﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، وهي ﺗﻘﻮد ﺑﻮعي هﺬﻩ اﻟﺜﻮرة اﻟﻤﻨﺘﺼﺮة ﺑﺈذن الله، واﻟﺘﺤﻴﺔ واﻹﻋﺰاز ﻟﻘﻮى اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وهي ﺗﺨﻮض ﻣﻮاﻛﺐ اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺜﻮرة، واﻟﺘﺤﻴﺔ واﻹﺟﻼل ﻟﻠﺸﻌﺐ السوداني اﻷبﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻃﻴﺎفه وهو ﻳﻮاجه اﻵﻟﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ المسلحة للنظام بوعي وجسارة وإقدام مذهل ساعياً في طريقه بخطى ثابتة إلى رحاب الحرية والعدالة والسلم الإجتماعي.

أوقد الشرارة الأولى لهذه الثورة المباركة شباب الحركة الطلابية بجامعة النيل الأزرق التي التحمت معها ج-ماهير الثورة بمدينتي الدمازين وسنار في 13 ديسمبر 2018. وأشعل فتيلها ثوار عطبرة الحديد والنار في 19 ديسمبر. وتوهجت جذوتها في قضارف الصمود في 20 ديسمبر المجيد. ألقتط تجمع المهنيين السودانيين شعلة الثورة المتقدة والتي أضرمت أوارها غضباً ورفضاً وعصياناً الجماهير الأبية في جميع مدن وقرى وأرياف الوطن الفسيح.

شكرانا جماهير الثورة أفراداً وجماعات بكل ما أوتينا من قوة وجلد في حراك دؤوب إيماناً منا بأن استعادة الحقوق المسلوبة لن يتم إلا بإقتلاعها عنوة واقتداراً، ونؤمن بأن ذلك لن يتحقق إلا بالإزالة الكاملة لهذا النظام الباغي والمتجبّر.

بهذا، نعلن عن كيان تضامن قوى المجتمع السوداني الذي يهدف إلى حشد وتوحيد قوى المجتمع السوداني بالداخل والخارج في حركة إجتماعية عريضة ومستدامة، تتحالف داخلها القوى المجتمعية في الريف والحضر ممثلة في تكويناتها الأهلية وتنظيمات قوى المرأة السودانية، والقوى الشبابية ولاطلابية والقوى المهنية والفئوية وقوى المجتمع المدني المشاركة في هذا الحراك الجماهيري والمتطلعة إلى إحداث التغيير السياسي وإزالة النظام الدكتاتوري الجاثم، والمساهمة في عملية التنمية الإجتماعية والإقتصادية والثقافية في مرحلة ما بعد اسقاط النظام وفي الدفاع المستدام عن الحقوق والحريات.