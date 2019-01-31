هلال التبلدي وحي الوادي يتعادلان سلبيا

سيطر التعادل السلبي على مباراة حي الوادي وهلال التبلدي التي جرت عصر الامس باستاد نيالا ضمن الجولة العاشرة لفرق المجموعة الاولى بمسابقة الدوري الممتاز. وفشل الفريقان في استعادة سكة الانتصارات من جديد بعد خسارة هلال التبلدي العريضة أمام أهلي الخرطوم برباعية نظيفة في الجولة الماضية. وخسارة حي الوادي العريضة أمام الخرطوم الوطني بثلاثية نظيفة. بالنتيجة رفع حي الوادي رصيده إلى 17 نقطة وهلال التبلدي إلى 12 نقطة.

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