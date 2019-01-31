رمضان عجب: نطمح للتتويج بكاس زايد

أكد رمضان عجب مهاجم المريخ، أن فريقه اعتاد على الأجواء الجزائرية قبل مواجهة مولودية الجزائر مساء اليوم الخميس في ذهاب ربع نهائي كأس زايد، مشيرا إلى أن رغبتهم كبيرة في المنافسة على لقب البطولة.

ولفت رمضان إلى أن اعتيادهم للأجواء الجزائرية التي لعبوا فيها أكثر من مرة ستساعدهم في الظهور بمستوى مميز أمام المولودية يؤهلهم للخروج بنتيجة ايجابية من المواجهة وحتى يسهّلوا من مهمتهم في جولة الإياب بأمدرمان.

وقال العجب: هدفنا الفوز ببطولة كأس زايد بعد ضياع بقية الأهداف في مختلف المسابقات، المباراة صعبة للغاية.

المولودية فريق كبير وظروف مباراة اتحاد العاصمة الماضية التي فزنا بها، مغايرة عن هذه المواجهة.. ولكننا سنتعامل بذكاء مع اللقاء من أجل الخروج بنتيجة ايجابية من المواجهة.