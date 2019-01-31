جنود من قوات يوناميد خلال دورية روتينية بمخيم كلمة للنازحين

تُظهر الصورة جنوداً من قوات حفظ السلام التابعين للبعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور يوناميد، وهم يتفاعلون مع نازحين في مخيم كلمة شرقي مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وقال موقع البعثة على تويتر، إن الدورية الروتينية تأتي كجزء من تفويضها لحماية المدنيين، حيث تقوم البعثة بدوريات يومية في قرى ومعسكرات النازحين في مختلف أنحاء دارفو