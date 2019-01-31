الحادو: مصرف الادخار يمول 67 الف أسرة في العام

قال الأستاذ الزين الحادو المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية إن المصرف استطاع تحقيق نجاحات كبيرة في جميع المجالات.

وأكد الحادو لدى مخاطبته الامس منتدى (دور التمويل في التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر تجربة مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية) الذي نظمته وزارة مجلس الوزراء بالتعاون مع مصرف الادخار، أن حجم التمويل القائم بالمصرف يصل إلى أكثر من 5 مليارات منبها إلى انه نما بنسبة تصل إلى 405% العام الماضي مقارنة بالعام 2013م.

وذكر الحادو أن المصرف يقدم التمويل الأصغر لحوالى 67 الف أسرة في العام من خلال فروعه الـ 64 المنتشرة في جميع المجالات، موضحا أن هناك الآلاف من قصص النجاح للمستفيدين من التمويل المصرفي في المناطق النائية في كافة الولايات .

وقال أن المصرف استطاع تحقيق نجاحات مقدرة في تمويل مشروعات التمويل الاصغر والمشروعات ذات البعد الاجتماعي التي أشاد بها البنك الدولي.

وأكد الاستاذ عبد المنعم فضل المولى نائب المدير العام لمصرف الادخار إن المصرف استوفى كافة مطلوبات برنامج إصلاح الدولة الذي تنتهجه الحكومة .

وأشار إلى أن المصرف استطاع الوصول بخدماته بسرعة إلى المستفيدين من خلال ما وصفه بالانتشار الجغرافي الجيد في جميع ولايات البلاد في رئاسات المحليات وبعض المدن الكبيرة فضلا عن حواضر الولايات.

وأبان أن البنية التحتية في مجال المنتجات المصرفية الإلكترونية تعتبر من اقوى آليات المصرف لتحقيق الشمول المالي ، مستعرضا ضمانات التمويل الأصغر واستنباط المصرف 14 نوعا من الضمانات لتلائم ظروف وقدرات المستهدفين، مشيرا إلى تهيئة البيئة التشريعية بتنفيذ القوانين واللوائح.

وأشار فضل المولي إلى مواكبة المصرف للتطور المستمر في الجهاز المصرفي وتقديم الخدمات التقنية لافتا إلى مشاركة المصرف في ورش الجودة والتميز بدولتي تركيا وتونس والمشاركة بالعديد من الدورات الداخلية في الجودة والتميز والأداء المصرفي المتميز والتي تم منحها للفروع المتميزة.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية أكد أن المصرف يعمل وفقا لخطط استراتيجية آخرها الخطة الخمسية 2012-2016 نفذت بسبة 100% ثم تلتها خطة استراتيجية للعام 2017-2020 جاءت أهم مؤشراتها في زيادة رأسمال المصرف ليصل في نهاية العام 2020 الى 500 مليون جنيه وزيادة ودائع العملاء بنسبة لا تقل عن 35% سنويا والتركيز على الأنشطة الإنتاجية.

ومن جانبه دعا الخبير الاقتصادي د. عثمان البدري لأهمية زيادة رأسمال راسمال مصرف الادخار وقال إن ما يميز نهج المصرف أن تمويلاته تذهب مباشرة إلى الفئات المستهدفة.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان الطيب الغزالى بجهود مصرف الإدخار في منح التمويل الاصغر بجانب دوره في المسؤولية.

وقال دكتور كبشور كوكو القيادي بالمؤتمر الوطني إن جهود مصرف الادخار تقتضي مضاعفة رأسمال المصرف وليس زيادته فقط وحث الدولة على توجيه وسائل الاعلام للتركيز على تجارب التمويل بمصرف الادخار لتشجيع الآخرين.

وأبان العبيد مروح وكيل وزارة الاعلام أن تجربة الادخار في التنمية الاجتماعية تستحق أن تعرض في المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن ما يقوم به مصرف الادخار يصلح لأن يكون سقفا تتنافس عليه جميع البنوك.