البجا والأمة يؤكدان الالتزام بوثيقة الحوار الوطني

أكد الأستاذ موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر البجا الالتزام بوثيقة الحوار الوطني باعتبارها المخرج لقضايا البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري برئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم الأستاذ إبراهيم آدم إبراهيم والذي أكد في تصريحات صحفية أن اللقاء ناقش الوضع السياسي الراهن بالبلاد .

وأكد أهمية الاستمرار في وضع الحلول الاقتصادية والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنيين.

كما أكد على أن التعبير السلمي حق مكفول للمواطنين، وناشد الشباب بالمحافظة على أمن واستقرار البلاد بتفويت الفرصة على المتربصين باستقرارها وأمنها من خلال جعل الإعلام آلية للشائعات بغرض تخريب البلاد .

وقال "اتفقنا على الاستمرار في الحوار الوطني بين كافة أبناء الشعب السوداني باعتباره قضية أساسية لحل قضايا البلاد ورفضنا مبدأ العنف والإقصاء".

كما أشاد بالخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح المعتقلين.