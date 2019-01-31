التقى الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية بمكتبه ظهر الامس بالممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرار والوفد المرافق له.
وأكد الدرديري اهتمام السودان وحرصه على تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان داعيا الممثل الأممي لحث المجتمع الدولي للمساهمة في دعم اتفاقية السلام المنشطة .
وأعرب عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالوفاء بالالتزامات التي قطعها الشركاء الدوليون تجاه الاتفاقية لاستكمال السلام وتوفير الامن للمواطنين بجنوب السودان وتشجيعهم على العودة الطوعية لمناطقهم التي تأثرت بالحرب واندماجهم في المجتمع، الشيء الذي ينعكس إيجابا على الامن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واشاد شيرار الذي اطلع الوزير على الأوضاع في جنوب السودان بالدور الذي ظل يلعبه السودان في عملية السلام والاستقرار بجنوب السودان .
وأستعرض الجهود المبذولة من قبل بعثة الامم المتحدة لحث المانحين على توفير الدعم المادي والفني اللازم لضمان تطبيق اتفاقية السلام المنشطة في إطار تحقيق التنمية واعادة الاستقرار في جنوب السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر الدرديري يلتقي ممثل الامم المتحدة لجنوب السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.