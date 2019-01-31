الدرديري يلتقي ممثل الامم المتحدة لجنوب السودان

التقى الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية بمكتبه ظهر الامس بالممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان ديفيد شيرار والوفد المرافق له.

وأكد الدرديري اهتمام السودان وحرصه على تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان داعيا الممثل الأممي لحث المجتمع الدولي للمساهمة في دعم اتفاقية السلام المنشطة .

وأعرب عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالوفاء بالالتزامات التي قطعها الشركاء الدوليون تجاه الاتفاقية لاستكمال السلام وتوفير الامن للمواطنين بجنوب السودان وتشجيعهم على العودة الطوعية لمناطقهم التي تأثرت بالحرب واندماجهم في المجتمع، الشيء الذي ينعكس إيجابا على الامن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واشاد شيرار الذي اطلع الوزير على الأوضاع في جنوب السودان بالدور الذي ظل يلعبه السودان في عملية السلام والاستقرار بجنوب السودان .

وأستعرض الجهود المبذولة من قبل بعثة الامم المتحدة لحث المانحين على توفير الدعم المادي والفني اللازم لضمان تطبيق اتفاقية السلام المنشطة في إطار تحقيق التنمية واعادة الاستقرار في جنوب السودان.