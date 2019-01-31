شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اعتقلت سلطات الأمن السودانية، مريم الصادق المهدي، نائبة رئيس حزب الأمن القومي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للحزب على موقع تويتر، خبر الاعتقال.

وقال الحزب إن “قوة من خمسة أفراد تابعة لجهاز الأمن تهجمت على منزل الحبيبة مريم الصادق نائبة رئيس حزب الأمة القومي (بالصافية ببحري)، وروعت بناتها وولديها، اقتحموا المنزل بلا استئذان ودخلوا غرف نوم البنات، وكانوا مصرين على أنها موجودة وهي خارج المنزل”.

القارئ لهذا الخبر يستغرب توقيته ودواعيه إذ أن البلد وهي تمر بالأزمة الحالية أحوج ما تكون إلى منع التوتر والاحتقان والعمل على بسط جو من الهدوء والابتعاد عن التشنج وهذا ما يتناقض كليا مع سياسة الاعتقال خاصة ان كانت المستهدفة امرأة ، واذا صح الخبر عن مداهمة بيت الدكتورة واقتحامه بدون استئذان وترويع أطفالها فإنه حتما عمل غير اخلاقي ولا حكيم ولايقود البلد الا إلى مزيد من التازيم والكل في غنى عنه وأولهم الحزب الحاكم فكيف تتصرف هذه القوة المأمورة بالقبض على الدكتورة بهذه الطريقة المشينة التي لا تشبه أعراف وعادات اهل السودان.

وما يجعل توقيت هذا القرار خاطئ ومستغرب أنه جاء في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث والاحتجاجات الأخيرة التي عمت البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام الثلاثاء ان “السيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني قرر إطلاق سراح جميع المعتقلين بالأحداث الأخيرة”.

بعد أن علمنا أن السيد صلاح قوش قد اتخذ قراره بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة فما بالهم يعتقلون الدكتورة مريم الصادق في الوقت الذي يطلقون فيه الآخرين .

انه قرار خاطئ في توقيت خاطئ ياسيادة الفريق قوش

وبعد الانتهاء من كتابة هذه الأسطر علمنا أن الجهات المختصة أفرجت عن الدكتورة مريم ونحن وان كنا نرى الاعتقال في الأصل خاطئ ولا لزوم له لكننا يجب أن نشيد بإطلاق سراحها فالرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه.