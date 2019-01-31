شركات تغير تعاملاتها من الجنيه إلى الدولار وتفاقم معاناة المواطنين

بدأت شركات في السودان، بتغيير تعاملاتها من الجنيه السوداني إلى الدولار الأمريكي.

وغيرت شركات الطيران تحديدًا أسعار التذاكر فيها إلى الدولار الأمريكي، ما اعتبرته سلطة الطيران المدني في السودان “يضر كثيرًا بالمواطن”، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وقالت سلطة الطيران المدني السوداني، في بيان لها، إن قيام شركات الطيران بتغيير “أسعار مبيعات التذاكر من الجنيه إلى الدولار أضر كثيراً بالمواطن وساهم في تعزيز الطلب على الدولار، فضلاً عن التعقيدات والمخالفات التي أحاطت بالخطوة”.

وأكدت “الطيران المدني” أن المخالفات أبرزها “تغيير أسعار العملات المتداولة للخدمات بالبلاد دون توضيح أو تفسير للخطوة التي صاحبتها العديد من التجاوزات، حيث بادرت بعض الشركات بتحديد أسعار صرف المقابلة للدولار (150) جنيهًا وبعضها حددته (200) جنيه وأخرى (250) جنيهاً”.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

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