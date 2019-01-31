الخطوط الجوية القطرية والكينية تعلنان وقف رحلاتهما إلى السودان

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، مساء الأربعاء، عن تقليص رحلاتها للسودان وإيقاف بيع التذاكر من الخرطوم جراء الوضع الاقتصادي المتردي.

وقف عدد من رحلاتها المجدولة إلى السودان، كما قررا إلغاء حجز التذاكر من السودان على متن خطوطها.

في سياق متصل، قررت الخطوط الجوية الكينية أيضاً تعليق بيع التذاكر من السودان.

وعقبت سلطة الطيران المدني بالسودان على قرار الشركة القطرية، إنها لا تتدخل في تحديد أسعار العملات الأجنبية بالبلاد حيث تصدر من المؤسسات الاقتصادية.

وأضاف بيان لسلطة الطيران السوداني، أن تحديد أسعار صرف العملات استند لآلية صناع السوق التي تحدد أسعار صرف العملات الأجنبية بالبلاد، وأوضح البيان إن الطيران المدني تتولى فقط مهمة إعلان الأسعار لمقدمي الخدمات ومشغلي المطارات، والمشغلين الجويين للعمل بموجبها.

وِأشار البيان إلى أن العديد من شركات الطيران شَرعت في تغيير أسعار مبيعات التذاكر من الجنيه إلى الدولار مما أضر بالمواطن وساهم في تعزيز الطلب على الدولار، بالإضافة إلى وجود عقبات ومخالفات اتخذتها تلك الشركات، أبرزها «تغيير أسعار العملات المتداولة للخدمات بالبلاد دون توضيح أو تفسير للخطوة التي صاحبتها العديد من التجاوزات، وبادرت بعض الشركات بتحديد أسعار صرف المقابلة للدولار لـ 150 جنيها وبعضها حددته 200 وأخرى 250 جنيها»، حسب ما ذكر موقع «سودان تربيون».

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