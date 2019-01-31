السودان يحتل المرتبة السادسة في مؤشر مدركات الفساد في العالم

صنفت منظمة الشفافية الدولية السودان ضمن أفسد ست دول في العالم في تقريرها لعام 2018 حسب “مؤشر مدركات الفساد في العالم” .

وصنفت المنظمة في تقريرها ، السودان في المركز السادس في قائمة أكثر الدول فسادا في العالم للعام 2018، حيث حصل على 16 نقطة من اصل 100 للعام الثاني على التوالي.

ويشمل التصنيف180 دولة و يستند على تحليل بيانات من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات أخرى وجاء الصومال في المركز الأول في قائمة أكثر الدول فسادا بينما سوريا وجنوب السودان في المركزين الثاني والثالث.

وجاءت الدنمارك في المركز الأول في قائمة الدول الأكثر نزاهة حيث حصل على 88 نقطة وقد ظل السودان طيلة العقدين الماضيين ملازما لقائمة الدول الأكثر فسادا في العالم حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.