كسلا تعلن جاهزيتها لاستقبال رئيس البلاد

أعلنت ولاية كسلا جاهزيتها لإستقبال رئيس الجمهورية الذي يزور الولاية يوم غدٍ الخميس لمخاطبة لقاء جماهيري باستاد البشير الأولمبي.

واوضح والي الولاية ادم جماع إن الزيارة جاءت بدعوةٍ من التنظيمات السياسية ومجلسِ الاحزاب بالولاية ، والقطاعاتِ الحيوية واشار الى ان رئيس الجمهورية ، سيخاطب لقاءا جماهيريا بكسلا كما سيتلقى البيعة من مواطني الولاية تجديدا للعهد والميثاق واكد ان كل المحليات والمكونات السياسيةِ والقطاعاتِ الحيويةِ والرسمية ، أكملت استعدادَها لاستقبال رئيس الجمهورية.

واشار جماع ، في حديثه لبرنامج منتدى الحواربالاذاعة السودانية، الى مشروعات التنمية والخدمات ، التى انتظمت الولاية وجهودِ حكومة الولاية من اجل تحسين معاش الناس

واوضح ان زيارة رئيس الجمهورية للولاية تأتي استجابة لدعوة من التنظيمات السياسية ومجلس الاحزاب بالولاية والقطاعات الحيوي واشار الى ان معانى ودلالات الزيارة تعكس دور ولاية كسلا فى تحمل المسئولية الوطنيه فى ان تظل صمام الامان للوطن من جهة الشرق.وكشف جماع عن التناغم القائم والتعاون بين القوى السياسيه بالولايه بشان القضايا المصيرية وهموم تنمية ونهضة الولايه واضاف مجلس التنسيق يمثل الية الولايه فى تحقيق الكثير من الانجازات واشار لجهود حكومته فى مجال الاستثمار خاصة فى قطاع المحصولات البستانية مع تنفيذ مشروعات الكهرباء والطرق و المياه لتحقيق استقرار المواطن بجانب جهودها من اجل تحسين معاش الناس ووضع اليات رفع الانتاج من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعه واوضح ان مستقبل ولاية كسلا واعد بفضل الموارد الهائله وقدرة انسانها وتناغم قواها الحية لتحقيق الاهداف والسياسات الموضوعه خاصة ما يتصل تخفيف الاعباء المعيشيه وتجاوز التحديات الراهنة للانطلاق فى مسيرة التنمية و التطور.