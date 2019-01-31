عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 31 يناير 2019م

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- والى الولاية يبحث مع امين صندوق تخفيف اعباء المعيشة بالولاية سبل توفير السلع الاستهلاكية الضرورية
- قوات جهاز الامن والمخابرات الوطني بمحلية الفاشرتتمكن من ضبط كميات من الوقود والسلع الاستراتيجية
- نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور يؤكد انحياز الحزب لقضايا الوطن واستعداده التام لكافة الاستحقاقات الدستورية
- وزيرة المالية والقوى العاملة بشمال دارفور تدعو للتنسيق المحكم بين كافة الجهات الإيرادية بغرض الوصول الى الشفافية في إدارة المال العام
شبكة الشروق نت
- "قوش": خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر للانقضاض على الخرطوم
- المركزي يعلن رسمياً طرح فئات الــ100 والـ200 جنيه
- البشير: هناك متمترسون لابد من إزالتهم تمهيداً للإصلاح
- الصحة تطلق مبادرة لاستقرار الأطباء الشباب
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- حكومة شمال كردفان تؤكد اكتمال كافة التربيبات للاستقبال رئيس الجمهورية في الاسبوع القادمة
- معتمد شيكان يجدد ثقته في قطاع المرأة للنهوض في التنمية المجتمعية
- إتحاد عام المرأة محلية شيكان يقيم ورشة الفرص التمويلية لجمعيات المرأة الانتاجية
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ والي غرب كردفان واعضاء حكومته يشهدون اليوم الخميس ورشة السياسات المالية التي تقيمها وزارة المالية بالولاية
ـ معتمد محلية بابنوسة يقول إن اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية الذي انعقد مؤخراً خرج بجملة من الموجهات للمعتمدين اهمها العمل بروح الفريق الواحد والاهتمام بمعاش الناس والتنمية
ـ معتمد محلية الاضية يؤكد العمل بجد وإجتهاد من أجل تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وترقية الاداء العام للخدمة المدنية
ـ معتمد محلية السنوط يؤكد سعيه لإنزال موازنة البرامج والأداء للعام الحالي على ارض الواقع بالمحلية
ـ معتمد محلية الميرم: المحلية ذات خصوصية تتطلب الجهد الاكبر
- ناظر عموم الفلايتة من بطون المسيرية بغرب كردفان يؤكد على دفع ديات مؤتمرات الصلح والتعافي من الصراعات القبلية
أخبار قناة الملاعب
- الهلال الأبيض وحي الوادي نيالا يتعادلان سلبياً باستاد نيالا
- المريخ السوداني يلتقي المولودية الجزائري مساء اليوم بالجزائر ضمن منافسة ربع النهائي لكأس زايد
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية : 2019 عام الشباب
- كبر يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية للرئيس التشادي
- القوات المسلحة : ملتفون حول القيادة وفوتنا الفرصة على المتربصين
- كبر يؤكد حرص السودان علي تعزيز علاقات التعاون مع تشاد بما يحقق مصالحهما المشتركة
- المؤتمر الوطني : مستعدون لفتح حوار على مختلف الأصعدة والمستويات مع الشباب السودانى
- موسى محمد احمد يؤكد التزام الحكومة بمعالجة الأزمة الاقتصادية الطائة
رئيس الاركان المشتركة : الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان و تشوه صورته
صحيفة أخبار اليوم:
- البشير يؤكد إهتمام الدولة بقضايا الشباب والبطالة وينتقد تجربة البنوك .
- القوات المسلحة : لن نسلم البلاد لشذاذ الآفاق ووكلا المنظمات الخارجية والمشبوهة .
- وزير الدفاع : لن نفرض في أمن البلد وقيادتها
- رئيس الاركان المشتركة : لن نسمح بسقوط الدولة
- مدير جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن مخطط خطير للفوضي بالمركز .
- الفريق اول قوش : خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر للتقدم للخرطوم .
صحيفة الوطن:
- الجيش يتوعد بمقاضلة من يسيئون للقوات المسلحة
- قوش: قوى شريرة تقود مخططاً للفوضى بالمركز تمهيداً للإنقضاض عليه
- "الاتحادي الأصل" يدرس الإنسحاب من الحكومة
- البنوك تتسلم الفئات الجديدة وخطة لإعادة الثقة للنظام المصرفي
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- نائب رئيس الجمهورية محمد يوسف كبر يشهد الصلح بين قبيلتي الشويحات والعامرية بمنطقة الهلبة بالدويم السبت المقبل
- معتمد محلية الدويم يؤكد استمرار العمل بالطرق الداخلية بمدينة الدويم
- معتمد محلية كوستي يتفقد طريق الانقاذ دبة جبهة ويشيد بانفاذ المراحل الاولي للطريق
- معتمد محلية قلي: خطة المحلية للعام 2019م ركزت علي تكملة المشروعات الخدمية
وكالة السودان للأنباء "سونا"
- رئيس الجمهورية .. 2019 عام الشباب
- القوات المسلحة: لن نسمح بسقوط الدولةوإنزلاقها للمجهول
- البجا والأمة يؤكدان الالتزام بوثيقة الحوار الوطني
- بكري يطمئن على مجمل الأوضاع بشرق دارفور
- كبر يؤكد أزلية العلاقات بين السودان وتشاد
- معتز يؤكدضرورة نشر الدفع الالكتروني لكل الخدمات
- ولاية كسلا تكمل جاهزيتها لاستقبال رئيس الجمهورية
- الوطني:مستعدون لفتح حوار مع الشباب السودانى
- النائب العام يلتقي لجنة العدل بالمجلس الوطني
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- قوش: قوى شريرة تقود مخططاً للفوضى بالمركز تمهيداً للإنقضاض عليه
- الوساطة: إنعقاد أول إجتماع مباشر بين فرقاء أفريقيا الوسطى
- هيئة علماء السودان: الإمتناع عن إسعاف المرضى بالمستشفيات حرام شرعاً
- أحكام بالسجن والغرامة في مواجهة (16) متهماً بالتخريب بالنيل الابيض
- مجلس الدولة الليبي: لن نسمح لمرتزقة الحركات بالتواجد ببلادنا
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- تشريعي البحر الأحمر يُجيز قانون المصائد البحرية
- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يرأس الإجتماع لمناقشة تفعيل محفظة الغرض الحسن المقدم من وزارة المالية
- وزيرة التربية والتوجيه تؤكد أهمية الإحصاء في التخطيط السليم للمشروعات
- وزيرة التربية والتوجية تصدر قراراً وزارياً بتعيين مدراء إدارات عامة
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفور بالإنابة محمد بريمة حسب النبي يشهد تدشين الاتحاد العام للطلاب الوثبة الثانية لدعم الوجبة المدرسية للمرحلة الثانوية
- بريمة يؤكد جاهزية حكومة الولاية للوقوف مع كافة قضايا الطلاب ويحذر بعض الجهات من الزج بهم في السياسة والاعمال التخريبية
- بريمة يثمن جهود الاتحاد العام للطلاب وديوان الزكاة لاهتمامهم بقضايا الطلاب
- والي الولاية بالإنابة : الولاية لها ارث ثقافي وتاريخي ومجتمعي يجب عكسه خلال فعاليات الدورة المدرسية
- وزير المالية والقوى العاملة محمد عبدالرحمن ابراهيم يلتقي وفد شركة ميرو قولد الروسية ويبحث معهم فرص الإستثمار والميزة النسبية لولاية غرب دارفـــــــــــور
- رئيس الاتحاد العام للطلاب بالولاية يؤكد ان دعم الوجبة المدرسية للمرحلة الثانوية يشمل كل محليات الولاية
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 31 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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