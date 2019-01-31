عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 31 يناير 2019م

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- والى الولاية يبحث مع امين صندوق تخفيف اعباء المعيشة بالولاية سبل توفير السلع الاستهلاكية الضرورية

- قوات جهاز الامن والمخابرات الوطني بمحلية الفاشرتتمكن من ضبط كميات من الوقود والسلع الاستراتيجية

- نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية شمال دارفور يؤكد انحياز الحزب لقضايا الوطن واستعداده التام لكافة الاستحقاقات الدستورية

- وزيرة المالية والقوى العاملة بشمال دارفور تدعو للتنسيق المحكم بين كافة الجهات الإيرادية بغرض الوصول الى الشفافية في إدارة المال العام

شبكة الشروق نت

- "قوش": خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر للانقضاض على الخرطوم

- المركزي يعلن رسمياً طرح فئات الــ100 والـ200 جنيه

- البشير: هناك متمترسون لابد من إزالتهم تمهيداً للإصلاح

- الصحة تطلق مبادرة لاستقرار الأطباء الشباب

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- حكومة شمال كردفان تؤكد اكتمال كافة التربيبات للاستقبال رئيس الجمهورية في الاسبوع القادمة

- معتمد شيكان يجدد ثقته في قطاع المرأة للنهوض في التنمية المجتمعية

- إتحاد عام المرأة محلية شيكان يقيم ورشة الفرص التمويلية لجمعيات المرأة الانتاجية

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ والي غرب كردفان واعضاء حكومته يشهدون اليوم الخميس ورشة السياسات المالية التي تقيمها وزارة المالية بالولاية

ـ معتمد محلية بابنوسة يقول إن اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية الذي انعقد مؤخراً خرج بجملة من الموجهات للمعتمدين اهمها العمل بروح الفريق الواحد والاهتمام بمعاش الناس والتنمية

ـ معتمد محلية الاضية يؤكد العمل بجد وإجتهاد من أجل تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين وترقية الاداء العام للخدمة المدنية

ـ معتمد محلية السنوط يؤكد سعيه لإنزال موازنة البرامج والأداء للعام الحالي على ارض الواقع بالمحلية

ـ معتمد محلية الميرم: المحلية ذات خصوصية تتطلب الجهد الاكبر

- ناظر عموم الفلايتة من بطون المسيرية بغرب كردفان يؤكد على دفع ديات مؤتمرات الصلح والتعافي من الصراعات القبلية

‏ أخبار قناة الملاعب

- الهلال الأبيض وحي الوادي نيالا يتعادلان سلبياً باستاد نيالا

- المريخ السوداني يلتقي المولودية الجزائري مساء اليوم بالجزائر ضمن منافسة ربع النهائي لكأس زايد

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية : 2019 عام الشباب

- كبر يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية للرئيس التشادي

- القوات المسلحة : ملتفون حول القيادة وفوتنا الفرصة على المتربصين

- كبر يؤكد حرص السودان علي تعزيز علاقات التعاون مع تشاد بما يحقق مصالحهما المشتركة

- المؤتمر الوطني : مستعدون لفتح حوار على مختلف الأصعدة والمستويات مع الشباب السودانى

- موسى محمد احمد يؤكد التزام الحكومة بمعالجة الأزمة الاقتصادية الطائة

رئيس الاركان المشتركة : الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هي ذات الوجوه التي ظلت تعادي السودان و تشوه صورته

صحيفة أخبار اليوم:

- البشير يؤكد إهتمام الدولة بقضايا الشباب والبطالة وينتقد تجربة البنوك .

- القوات المسلحة : لن نسلم البلاد لشذاذ الآفاق ووكلا المنظمات الخارجية والمشبوهة .

- وزير الدفاع : لن نفرض في أمن البلد وقيادتها

- رئيس الاركان المشتركة : لن نسمح بسقوط الدولة

- مدير جهاز الأمن والمخابرات يكشف عن مخطط خطير للفوضي بالمركز .

- الفريق اول قوش : خمسة جيوش تنتظر ساعة الصفر للتقدم للخرطوم .

صحيفة الوطن:

- الجيش يتوعد بمقاضلة من يسيئون للقوات المسلحة

- قوش: قوى شريرة تقود مخططاً للفوضى بالمركز تمهيداً للإنقضاض عليه

- "الاتحادي الأصل" يدرس الإنسحاب من الحكومة

- البنوك تتسلم الفئات الجديدة وخطة لإعادة الثقة للنظام المصرفي

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- نائب رئيس الجمهورية محمد يوسف كبر يشهد الصلح بين قبيلتي الشويحات والعامرية بمنطقة الهلبة بالدويم السبت المقبل

- معتمد محلية الدويم يؤكد استمرار العمل بالطرق الداخلية بمدينة الدويم

- معتمد محلية كوستي يتفقد طريق الانقاذ دبة جبهة ويشيد بانفاذ المراحل الاولي للطريق

- معتمد محلية قلي: خطة المحلية للعام 2019م ركزت علي تكملة المشروعات الخدمية

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- رئيس الجمهورية .. 2019 عام الشباب

- القوات المسلحة: لن نسمح بسقوط الدولةوإنزلاقها للمجهول

- البجا والأمة يؤكدان الالتزام بوثيقة الحوار الوطني

- بكري يطمئن على مجمل الأوضاع بشرق دارفور

- كبر يؤكد أزلية العلاقات بين السودان وتشاد

- معتز يؤكدضرورة نشر الدفع الالكتروني لكل الخدمات

- ولاية كسلا تكمل جاهزيتها لاستقبال رئيس الجمهورية

- الوطني:مستعدون لفتح حوار مع الشباب السودانى

- النائب العام يلتقي لجنة العدل بالمجلس الوطني

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- قوش: قوى شريرة تقود مخططاً للفوضى بالمركز تمهيداً للإنقضاض عليه

- الوساطة: إنعقاد أول إجتماع مباشر بين فرقاء أفريقيا الوسطى

- هيئة علماء السودان: الإمتناع عن إسعاف المرضى بالمستشفيات حرام شرعاً

- أحكام بالسجن والغرامة في مواجهة (16) متهماً بالتخريب بالنيل الابيض

- مجلس الدولة الليبي: لن نسمح لمرتزقة الحركات بالتواجد ببلادنا

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- تشريعي البحر الأحمر يُجيز قانون المصائد البحرية

- وزير الصحة والتنمية الإجتماعية يرأس الإجتماع لمناقشة تفعيل محفظة الغرض الحسن المقدم من وزارة المالية

- وزيرة التربية والتوجيه تؤكد أهمية الإحصاء في التخطيط السليم للمشروعات

- وزيرة التربية والتوجية تصدر قراراً وزارياً بتعيين مدراء إدارات عامة

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفور بالإنابة محمد بريمة حسب النبي يشهد تدشين الاتحاد العام للطلاب الوثبة الثانية لدعم الوجبة المدرسية للمرحلة الثانوية

- بريمة يؤكد جاهزية حكومة الولاية للوقوف مع كافة قضايا الطلاب ويحذر بعض الجهات من الزج بهم في السياسة والاعمال التخريبية

- بريمة يثمن جهود الاتحاد العام للطلاب وديوان الزكاة لاهتمامهم بقضايا الطلاب

- والي الولاية بالإنابة : الولاية لها ارث ثقافي وتاريخي ومجتمعي يجب عكسه خلال فعاليات الدورة المدرسية

- وزير المالية والقوى العاملة محمد عبدالرحمن ابراهيم يلتقي وفد شركة ميرو قولد الروسية ويبحث معهم فرص الإستثمار والميزة النسبية لولاية غرب دارفـــــــــــور

- رئيس الاتحاد العام للطلاب بالولاية يؤكد ان دعم الوجبة المدرسية للمرحلة الثانوية يشمل كل محليات الولاية