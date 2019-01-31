ملكي اكثر من الملك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

واجهت قناة سودانية 24 في الفترة الماضية انتقادا كبيرا وغضب عليها قطاع واسع من السودانيين وقد اثارتهم طريقة تغطية القناة وبالذات مديرها الاستاذ الطاهر حسن التوم للأحداث وترتب على هذا الغضب العارم الذي اكتسح منصات التواصل الاجتماعي ترتب عليه دعوات لمقاطعة القناة وانسحابات من صفحاتها الاجتماعية بالالاف وما قيل عن انسحاب بعض الشركات الكبيرة الراعية للقتاة وبعض برامجها مما يعني صعوبات مالية قد تواجهها القناة .

وبغض النظر عن صحة مواقف هؤلاء الشباب من عدمه ، وبغض النظر عن سياسة مدير القناة والاتفاق أو الاختلاف معه حول الحراك الشعبي الحالي وطريقة تعاطيه معه فإننا نقر أن كل فرد حر في الطريقة التي يعبر بها عن رأيه وان للطاهر الحق في تحديد مع من يقف ومن يناصر لكنه حتما لايمتلك الحق في إلزام الموظفين معه بتبني آراءه أو الحجر عليهم ومنعهم من الجهر بآرائهم ، ومن الطبيعي أن له الحق في رسم سياسة قناته وإلزام موظفيها بالخط الذي ارتضته لكن دعونا نتساءل اين هذا من عقوبة تم توقيعها على أحد المذيعين بالقناة قيل إنه ترحم على قتلى الاحتجاجات الأخيرة دون أن يتحدث عن أنهم محقين في خروجهم ام لا وقد تم تشكيل لجنة محاسبة للرجل وقيل أنه أوقف عن العمل فهل هذا من الإنصاف في شيء يا سادة ؟

ان كبار قادة الحزب الحاكم وعلى رأسهم السيد رئيس الوزراء وبعض وزرائه قد ترحموا علنا على القتلى ولم يحدث ذلك أي ضجة ولم يقل أحد بخطئهم فما بال الطاهر التوم يصبح ملكيا اكثر من الملك.